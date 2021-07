Ufficiale: il Marsiglia svincola quattro giocatori. C’è anche Yuto Nagatomo

Tempo di saluti per il Marsiglia: il club francese, difatti, avendo deciso di non rinnovare entro ieri, 30 giugno, data limite per i contratti in scadenza, tramite il profilo ufficiale Twitter ha salutato e augurato il meglio a Yohann Pelé, Valére Germain, Sai-Eddine Khaoui e Yuto Nagatomo, da oggi svincolati.

L’Olympique de Marseille leur souhaite le meilleur dans leurs futures aventures 🔵⚪️ pic.twitter.com/HpKTxFpnRp — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 1, 2021

𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀, 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶 💙🙏 Bonne chance à 𝐘𝐨𝐡𝐚𝐧𝐧 𝐏𝐞𝐥𝐞́, 𝐕𝐚𝐥𝐞̀𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐢𝐧 , 𝐒𝐚𝐢𝐟-𝐄𝐝𝐝𝐢𝐧𝐞 𝐊𝐡𝐚𝐨𝐮𝐢 et 𝐘𝐮𝐭𝐨 𝐍𝐚𝐠𝐚𝐭𝐨𝐦𝐨 qui quittent le club. pic.twitter.com/TQow9A8MPR — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 1, 2021

Foto: Twitter Marsiglia