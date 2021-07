Ufficiale: il Marsiglia prende in prestito William Saliba dall’Arsenal

Il Marsiglia ha comunicato un nuovo colpo in difesa: si tratta di William Saliba, che arriva in prestito dall’Arsenal. Il ragazzo, classe 2001, è reduce da 6 mesi in prestito al Nizza. Ecco l’annuncio del club transalpino:

𝗪𝗶𝗹𝗹𝗶𝗮𝗺 𝗦𝗮𝗹𝗶𝗯𝗮 🇫🇷 est prêté pour une saison à 𝗹'𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲 🔵⚪️ Plus d'infos 👉 https://t.co/smghntuKM8 pic.twitter.com/sSZsVuYO2R — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 15, 2021

Foto: Twitter Marsiglia