Ufficiale: il Marsiglia annulla il ritiro a Roma. La nota del club

22/09/2025 | 18:28:19

Niente ritiro a Roma per il Marsiglia di De Zerbi. Il club transalpino non sarà di scena in Italia, come inizialmente previsto, il rinvio della partita contro il PSG ha cambiato i programmi. “Il ritiro a Roma è stato annullato. Mentre una delegazione del Marsiglia avrebbe dovuto recarsi questa mattina a Roma per un ritiro di allenamento che combinava allenamenti, workshop di gruppo e socializzazione, il rinvio della partita OM-PSG ha costretto l’Olympique de Marseille ad annullare definitivamente il viaggio. Il gruppo avrebbe dovuto partire questa sera dopo la quinta giornata di Ligue 1, ma le condizioni meteorologiche sono ancora instabili e non c’è alcuna garanzia di poter viaggiare dopo la partita, per cui è stato deciso di annullare definitivamente questo ritiro di allenamento”.

Foto: Instagram OM