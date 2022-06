Ufficiale: il Manchester United blocca Zidane Iqbal, rinnovo fino al 2025

Il Manchester United è pronto a salutare Paul Pogba, che farà il suo ritorno a Torino, per vestire, di nuovo la maglia della Juventus. E per un centrocampista che esce c’è né sempre uno che resta. È infatti ufficiale il rinnovo di contratto fino al 2025 per Zidane Iqbal. Giovanissimo talento iracheno entrato nell’academy all’età di 9 anni. Dopo aver capito l’errore con Pogba, lasciato partire a zero la prima volta, in casa United hanno imparato la lezione e non vogliono commetterne di nuovo.

ℹ️ #MUAcademy midfielder Zidane Iqbal has signed a new deal with the Reds — congratulations, Zidane! ✍️🔴#MUFC — Manchester United (@ManUtd) June 28, 2022

Foto: Twitter Manchester United