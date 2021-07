Ufficiale: il Manchester United blinda Solskjaer. Rinnovo fino al 2024

Ole Gunnar Solskjaer ha rinnovato per altre tre stagioni con il Manchester United. Ecco l’annuncio del club inglese: “Ole Gunnar Solskjaer ha firmato un nuovo contratto al Manchester United che lo vedrà al club almeno fino al 2024, con un’opzione per un anno aggiuntivo”.

