Ufficiale: il Manchester City piazza il colpo Nypan

17/07/2025 | 19:36:10

Il Manchester City ha comunicato ufficialmente l’acquisto di Nypan: “Il Manchester City è lieto di confermare l’acquisto di Sverre Nypan dal club norvegese del Rosenborg. Il centrocampista diciottenne ha firmato un contratto quinquennale fino all’estate del 2030”. Le parole di Nypan: “Sono incredibilmente felice e orgoglioso di essere arrivato al Manchester City. È un sogno per ogni giovane calciatore entrare a far parte di questo Club e unirsi a un gruppo di talenti di livello mondiale.Sono ancora molto giovane e ho molto da imparare, ma l’opportunità di essere allenato da Pep Guardiola, il miglior allenatore del mondo, non potrà che aiutarmi a diventare un giocatore migliore”.

FOTO: X Manchester City