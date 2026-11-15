Ufficiale: il Mallorca e Pablo Ortells si separano. Il comunicato

15/11/2026 | 12:46:10

Il Mallorca fa sapere attraverso un comunicato la fine dell’esperienza con l’ex direttore sportivo Pablo Ortells: “L’RCD Mallorca annuncia che Pablo Ortells lascerà oggi la carica di Direttore Sportivo del club. La società desidera esprimere la propria gratitudine a Pablo Ortells per la dedizione, l’impegno e il lavoro svolto negli ultimi sei anni e mezzo. Il suo mandato è stato caratterizzato da importanti successi sportivi, tra cui la promozione in Liga nella sua prima stagione, cinque stagioni consecutive nella massima serie del calcio spagnolo e il raggiungimento della finale di Copa del Rey nel 2014. Inoltre, durante la sua permanenza al club, diversi giocatori si sono uniti alla squadra, contribuendo in modo significativo al successo sportivo del club. L’RCD Mallorca lo ringrazia per il servizio reso e gli augura il meglio per il suo futuro professionale e personale.Il club ha già avviato la procedura per la selezione di un nuovo direttore sportivo. La proprietà dell’RCD Mallorca rimane fermamente impegnata nella stabilità e sostenibilità a lungo termine della propria struttura sportiva, con il chiaro obiettivo di raggiungere nuovamente la promozione in Liga. Durante questo periodo di transizione, l’amministratore delegato del RCD Mallorca, Alfonso Díaz, assumerà la supervisione del settore sportivo fino alla nomina di un nuovo direttore sportivo”.

Foto: x Mallorca