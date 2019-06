Ufficiale: il Losanna non rinnova il contratto di Enzo Zidane

Enzo Zidane non giocherà nel Losanna nella prossima stagione. Il club svizzero, infatti, non rinnoverà il contratto al centrocampista classe 1995 e figlio di Zinedine Zidane. Lo scorso anno aveva giocato in prestito al Rayo Majadahonda, club di Segunda Division retrocesso al termine del campionato.

Foto newindianexpress