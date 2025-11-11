Ufficiale: il Livorno esonera Formisano. Domani conferenza stampa straordinaria

11/11/2025 | 14:30:22

Alessandro Formisano non è più l’allenatore del Livorno. Lo ha reso noto con un comunicato il club toscano, i recenti deludenti risultati hanno fatto la differenza e hanno portato alla decisione dell’esonero. Il Livorno comunica che domani alle 11 presso lo stadio Picchi ci sarà una conferenza stampa straordinaria “per condividere le prossime decisioni e rilanciare con compattezza il progetto amaranto”.

Foto: logo Livorno