Adam Lallana ha concordato un’estensione a breve termine del suo contratto del Liverpool che gli consentirà di completare il resto della stagione 2019-20 con il club. In seguito all’ufficializzazione, il tecnico Klopp ha dichiarato a Liverpoolfc.com: “So quanto Adam sia molto ricercato in questo momento da altri club che lo vogliono per la prossima stagione, quindi per lui questo è un impegno nei nostri confronti e gli siamo molto grati.”

Foto: Twitter Liverpool