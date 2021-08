Ufficiale: il Liverpool blinda Alisson

Il Liverpool ha annunciato di aver rinnovato anche il contratto di Alisson. Questo il comunicato e l’annuncio del club inglese: “Alisson Becker ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il Liverpool FC”. Arrivato ai Reds nel 2018, il 28enne brasiliano ha collezionato 130 presenze mantenendo 57 volte la porta inviolata ed ha anche segnato un gol nella vittoria cruciale della scorsa stagione contro il West Bromwich Albion grazie al quale la squadra di Klopp si qualificata alla Champions League.

He’s a ‘keeper… 🤩@Alissonbecker has signed a new long-term contract with the Reds 😁🙌

— Liverpool FC (@LFC) August 4, 2021