Il Lione e Tete ancora insieme. L’ala brasiliana prolunga fino al 2023 col club francese, dopo esser arrivato a Marzo dallo Shakthar a seguito dello scoppio della Guerra in Ucraina. 2 gol in 9 partite per lui.

Il comunicato del club

🌪️🚨 Avis de tempête ! Furacão #Tetê reste à l’OL une saison de plus ! 🔴🔵 pic.twitter.com/ZIdfQTiOqn — Olympique Lyonnais (@OL) July 1, 2022

Foto: Twitter Lione