Ufficiale: il Lione cede Gouiri al Nizza. Non ci sarà contro la Juventus

L’attaccante classe 2000 Amine Gouiri non sarà a disposizione dell’Olympique Lione per il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus. A comunicarlo, lo stesso club francese, che ne ha annunciato la cessione al Nizza per sette milioni di euro più il 15% sulla futura rivendita.

L’Olympique Lyonnais informe du transfert d’@aminegouiri à l’OGC Nice pour un montant de 7 M€ auquel pourra s’ajouter un intéressement de 15% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert. https://t.co/WiMPxxpN1J — Olympique Lyonnais (@OL) July 1, 2020

Foto: profilo Twitter ufficiale Olympique Lyonnais