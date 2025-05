Ufficiale: il Lille annuncia l’addio di David. “Resterai nella hall of fame del club”

20/05/2025 | 10:01:34

Il Lille ha annunciato l’addio a Jonathan David attraverso una nota ufficiale: “Dopo 5 stagioni, 231 partite, 109 gol, 2 titoli, 4 partecipazioni alle coppe europee e 2 presenze agli ottavi di finale di Champions League, Jonathan David lascerà il LOSC al termine della stagione 2024-2025 come una leggenda. L’attaccante della nazionale canadese entra nella hall of fame del Club. Oggi è giunto il momento di ringraziare il nostro numero 9 per queste emozioni vissute insieme per 5 anni e di augurargli buona fortuna per il resto della sua carriera, che speriamo possa essere altrettanto meravigliosa. Si volta pagina” il messaggio del club francese.

Foto: Instagram David