Ufficiale: il Levante ingaggia Olasagasti

17/07/2025 | 17:06:31

Il Levante ha acquistato Jon Ander Olasagasti, centrocampista proveniente dalla Real Sociedad, che ha annunciato così la cessione del centrocampista: “La Real Sociedad e il Levante UD hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Jon Ander Olasagasti al team Granota. La Real Sociedad desidera ringraziare Olasa per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrati durante gli anni trascorsi nel Club e gli augura il meglio per il suo futuro personale e professionale”.

FOTO: Logo Levante