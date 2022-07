Ufficiale: Il Leeds cede un portiere al Bari a titolo definitico

Il Leeds ha ufficialmente ceduto Elia Caprile al Bari. Il giovane estremo difensore arriva in Puglia a titolo definitivo. Questo il comunicato della società inglese: “Il portiere del Leeds United Elia Caprile si è unito oggi all’S.S.C. Bari a titolo definitivo. Il 20enne è stato un titolare dell’Under 23, prima di passare in prestito all’Aurora Pro Patria 1919, squadra italiana di Serie C, la scorsa stagione. È arrivato ai Bianchi dal Chievo Verona nel gennaio 2020, ma lascia Elland Road senza aver giocato da senior. Ringraziamo Elia per i suoi sforzi e gli auguriamo ogni bene per il futuro”