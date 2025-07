Ufficiale: il Grosseto acquista Della Latta

08/07/2025 | 09:38:36

Il Grosseto annuncia il colpo Della Latta, il comunicato ufficiale del club: “Simone Della Latta è biancorosso! Il centrocampista toscano classe ’93 ha firmato con U.S. Grosseto 1912 fino al 30 giugno 2028, abbracciando con entusiasmo il progetto calcistico. ️Una carriera lunga e importante nei professionisti, con oltre 400 presenze in Serie C e le maglie prestigiose di Empoli, Pontedera, Carpi, Padova, Carrarese (con cui ha centrato la promozione in B) e Vicenza”.

