Ufficiale: il giovane Joe Willock rinnova con l’Arsenal

A due anni dall’ultima volta, il classe ’99 Joe Willock prolunga ulteriormente il proprio contratto con l’Arsenal. A renderlo noto è proprio la società londinese che, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, comunica di aver concordato un rinnovo pluriennale, senza specificarne però la nuova scadenza: “Il centrocampista Joe Willock ha firmato un nuovo contratto a lungo termine. Joe, che ha compiuto 20 anni nel mese scorso, è stato legato al club da quando aveva quattro anni. Ha risalito i ranghi nelle giovanili, facendo il suo debutto da professionista nel settembre 2017 in League Cup contro il Doncaster Rovers […] Tutti all’Arsenal porgono le loro congratulazioni a Joe per il nuovo contratto. Non vediamo l’ora di vederlo migliorare sempre di più con noi“.

Foto: sito ufficiale Arsenal