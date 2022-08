Ufficiale: il Genoa cede in prestito Buksa al Leuven

Aleksander Buksa è un nuovo calciatore dell’OH Leuven, club che milita nella massima divisione belga. L’attaccante classe 2003 arriva del Genoa, con cui lo scorso anno ha collezionato anche 4 presenze in Serie A, in prestito con diritto di riscatto. L’annuncio è giunto sul sito ufficiale del club. “Sono felice che abbiamo il nostro primo rinforzo offensivo”, ha spiegato il tecnico Brys. Poi ha concluso: “Buksa è un grande talento con un potenziale enorme”.

Foto: Twitter OH Leuven