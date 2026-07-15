Ufficiale: il Galatasaray saluta Icardi. “Se i bambini tifano la nostra squadra è anche merito tuo”

15/07/2026 | 22:32:34

Il Galatasaray saluta Mauro Icardi con una nota ufficiale: “Caro Mauro, Oggi non parliamo di separazione, ma di eredità. Il fatto che tu non indossi più la maglia del Galatasaray non cambierà il posto che occupi nei nostri cuori. Perché hai costruito un trono nel cuore di ogni tifoso del Galatasaray, dai 7 ai 70 anni. I gol che hai segnato, i titoli di capocannoniere che hai vinto, i record che hai infranto e i trofei che hai sollevato sono una cosa; ma tu hai vissuto la passione per il Galatasaray e l’hai fatta vivere a milioni di persone. Non sei più solo qualcuno il cui nome è scritto a lettere d’oro nella storia del club; sei un valore che vivrà per sempre tra le leggende indimenticabili del Galatasaray. Caro capitano, che hai reso una generazione di tifosi del Galatasaray – se i bambini di oggi sono orgogliosi di dire “Sono un tifoso del Galatasaray”, gran parte del merito è tuo. Tutti i tifosi del Galatasaray lo sanno… Un amore come questo è indimenticabile”.

Foto: Instagram Icardi

