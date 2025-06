Ufficiale: il Galatasaray accoglie Sanè

12/06/2025 | 18:17:37

Arriva anche la nota ufficiale del Galatasaray che ha accolto così Leroy Sanè: “Il Galatasaray Sportif A.Ş. ha comunicato alla Piattaforma di Informazione Pubblica (KAP) di aver raggiunto un accordo per il trasferimento del calciatore professionista Leroy Sané. A riguardo, è stata rilasciata la seguente dichiarazione alla KAP. È stato raggiunto un accordo con il calciatore professionista Leroy Aziz Sané per un contratto della durata di 3 stagioni, a partire dal 01.07.2025. Secondo l’accordo, al calciatore verrà corrisposto un compenso garantito netto di 9.000.000 di euro per ciascuna stagione, oltre a un premio fedeltà netto pari a 3.000.000 di euro”.

FOTO: X Galatasaray