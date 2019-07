Ufficiale: il Fulham si rinforza con due attaccanti dalla Premier League

Dopo la cocente retrocessione in Championship, il Fulham si preparare ad una stagione da protagonista in seconda divisione. La formazione londinese, come comunicato attraverso i propri canali social, ha infatti annunciato gli acquisti di Ivan Cavaleiro e di Martell Taylor-Crossdale. L’esterno portoghese arriva dal Wolverhampton e ha già svolto il primo allenamento con i cottagers. Taylor-Crossdale, invece, è un giovanissimo attaccante che arriva a costo zero per due stagioni dopo il termine del suo precedente accordo col Chelsea.

Foto: Fulham FC