Ufficiale: il Flamengo esonera Filipe Luis. Aveva appena vinto 8-0 contro il Madureira

03/03/2026 | 11:14:46

Il Flamengo esonera Filipe Luis, il comunicato dei brasiliani dopo la vittoria per 8-0 su Madureira: “Il Flamengo Regatas Club annuncia che, a partire da questo martedì, Filipe Luís non sarà più alla guida della squadra professionistica. Anche Ivan Palanco (vice allenatore) e Diogo Linhares (preparatore fisico) lasciano il club. Il Flamengo ringrazia l’ex atleta e allenatore Filipe Luís per tutto ciò che ha realizzato e condiviso durante questa avventura. Il club gli augura tanto successo e buona fortuna per il resto della sua carriera professionistica”.

foto x flamengo