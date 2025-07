Ufficiale: il figlio d’arte Francesco Perrotta è un nuovo giocatore dell’Arezzo

10/07/2025 | 14:00:46

L’Arezzo comunica di aver tesserato il calciatore Francesco Perrotta, centrocampista classe 2004, svincolato dopo l’ultima esperienza con l’Atletico Lodigiani. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Monterosi, Perrotta ha disputato la scorsa stagione in Serie D, collezionando 32 presenze e contribuendo in maniera determinante alla salvezza della formazione romana. Centrocampista moderno, duttile e intelligente tatticamente. Figlio d’arte – il padre Simone è stato Campione del Mondo con l’Italia nel 2006 – Francesco arriva ad Arezzo con entusiasmo e voglia di mettersi in gioco nel calcio professionistico. Benvenuto in amaranto, Francesco!”

FOTO: Logo Arezzo