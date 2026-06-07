Ufficiale: il Feyenoord e Van Persie si separano

Il Feyenoord e Van Persie si separano, c’è il comunicato del club olandese: “Il Feyenoord inizierà la stagione 2026-2027 con un nuovo allenatore. Robin van Persie è stato informato di questa decisione oggi, durante un incontro con la dirigenza del club. Il direttore tecnico Dévy Rigaux ha definito la decisione difficile: “Robin van Persie ha dato tutto per il club negli ultimi 18 mesi. Merita un plauso per aver guidato la squadra attraverso una stagione difficile e aver conquistato il secondo posto. Questo ha garantito la qualificazione alla UEFA Champions League, che è di grande importanza per il club”. ‘Abbiamo condotto un’approfondita valutazione interna in cui abbiamo analizzato diversi fattori, tra cui l’andamento delle prestazioni della squadra e il trend negativo dei punti conquistati, sia in Europa che in Eredivisie. La conclusione è stata che sarebbe stato meglio iniziare la nuova stagione con un nuovo allenatore.’ Il Feyenoord prevede di annunciare il successore di Van Persie nelle prossime settimane”.

foto x feyenoord