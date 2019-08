Ufficiale: il Fenerbahce acquista Mathias Jorgensen

Mathias Jorgensen è un nuovo giocatore del Fenerbahce. A ufficializzarlo è lo stesso club turco, che aveva necessità di acquistare un difensore centrale di esperienza per sostituire Martin Skrtel, unitosi all’Atalanta. Il danese lascia l’Huddersfield e firma un contratto triennale con l’opzione per un ulteriore stagione. Questo il comunicato: “Il nostro club ha raggiunto l’accordo con l’esperto difensore danese Mathias ‘Zanka’ Jattah-Njie Jorgensen e il suo club Huddersfield Town. Il giocatore classe 1990 ha firmato un accordo per 3+1 anni. Il Fenerbahce gli dà il benvenuto e gli augura molte vittorie con il club“.

Foto: sito ufficiale Fenerbahce