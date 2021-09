Ufficiale: il ds Minguzzi lascia la Carrarese. Al suo posto Ricci

Il Ds Vincenzo Minguzzi ha risolto il rapporto con la Carrarese, al suo posto Nelso Ricci.

Ecco la nota del club:

“Carrarese calcio 1908 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto lavorativo con il Direttore Sportivo Vincenzo Minguzzi. E’ altresì reso noto che è stata affidata la Direzione generale del club al Sig. Nelso Ricci con un contratto a scadenza 30.06.2023. Il dirigente carrarese è uno dei maggiori scopritore di talenti calcistici in erba con una carriera alle spalle di livello in massima serie in società come Siena e Livorno”.