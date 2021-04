Ufficiale: il ds Markus Krosche rescinde col Lipsia

“Dopo intense discussioni sul loro futuro insieme, RB Leipzig e il direttore sportivo Markus Krösche hanno deciso di comune accordo di rescindere, alla fine della stagione in corso, il contratto tra le due parti e inizialmente valido fino alla fine della stagione in corso. RB Leipzig ringrazia Markus Krösche per questi due anni di successi e gli augura il meglio per il suo futuro“. Con questo cimunicato il Lipsia ha annunciato il divorzio dal suo direttore sportivo.