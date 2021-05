Ufficiale: il ds Gemmi lascia il Pisa

Roberto Gemmi non è più il direttore sportivo del Pisa, ecco il comunicato del club nerazzurro:

“Il Pisa Sporting Club e il Direttore Sportivo Roberto Gemmi comunicano consensualmente di non proseguire il rapporto professionale in scadenza il prossimo 30 giugno 2021.

Al Direttore Sportivo Gemmi, protagonista della splendida promozione in B nonché di queste ultime due importanti stagioni in Cadetteria, giungano da parte di tutto il Pisa Sporting Club i migliori auspici per il prosieguo della carriera professionale”.