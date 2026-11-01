Ufficiale: il dg Fiammanò rinnova con la Pro Vercelli

01/11/2026 | 12:05:08

La Pro Vercelli ha annunciato di aver rinnovato il contratto del Direttore Generale Filomeno Rocco Fimmanò, fino al 30 Giugno 2029.

Questo il comunicato:

“F.C. Pro Vercelli 1892 è lieta di comunicare il rinnovo del rapporto professionale con il Direttore Generale Filomeno Rocco Fimmanò, fino al 30 Giugno 2029.

Una scelta che testimonia la volontà della Proprietà di dare continuità al percorso intrapreso, proseguendo nel lavoro di crescita e consolidamento del Club, con una visione condivisa e obiettivi di medio-lungo termine.

Il Direttore Generale ha espresso tutta la propria soddisfazione per il rinnovo, rilasciando le seguenti dichiarazioni:

“Sono davvero felice e orgoglioso di questo rinnovo, che rappresenta per me un importante attestato di stima e fiducia. Desidero ringraziare di cuore la Proprietà e, in particolare, il Presidente Deléchat, per aver voluto rinnovare la sua fiducia nei miei confronti e dare continuità al percorso che abbiamo intrapreso insieme.

Continuerò a lavorare con ancora maggiore entusiasmo ed abnegazione per raggiungere gli obiettivi di medio-lungo termine che abbiamo individuato e condiviso con il Presidente fin dal primo giorno. L’ambizione è quella di far crescere la Pro Vercelli sotto ogni punto di vista, in ogni suo comparto.

Voglio condividere questo momento con tutti coloro che, quotidianamente, lavorano per il bene del Club. A ciascuno di loro va la mia gratitudine per il lavoro svolto con grande passione.

Sono sempre più legato a questa Maglia, la sento cucita addosso.

Forza Pro, sempre!”

La Società augura al Direttore Generale buon lavoro, con l’auspicio di proseguire insieme un percorso ricco di soddisfazioni e importanti traguardi, sempre nel segno della passione e dei valori che contraddistinguono la storia della Pro Vercelli.

Forza Pro!“.

Foto: Instagram Pro Vercelli