Ufficiale: il Crystal Palace esonera Sage

Il Crystal Palace esonera Sage, il comunicato: “Il Crystal Palace Football Club conferma che Pierre Sage ha lasciato il suo incarico di allenatore. Anche tre membri dello staff tecnico di Pierre – Jamal Alioui, Damien Della Santa e Sandy Guichard – hanno lasciato il club. Il club desidera esprimere ufficialmente la propria gratitudine a Pierre e al suo staff per l’impegno profuso durante il periodo trascorso nel sud di Londra e augura loro ogni bene per il futuro. Ulteriori aggiornamenti sulla procedura di nomina del nuovo responsabile saranno forniti a tempo debito”.

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