Ufficiale: il Crotone piazza il colpo Brignola

04/09/2026 | 15:02:23

Il Crotone ha annunciato l’arrivo di Brignola, il comunicato ufficiale: “Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Enrico Brignola. Nato a Caserta l’8 luglio 1999, Brignola – che ha sottoscritto un contratto annuale con rinnovo di fino al 30 giugno 2028 al verificarsi di determinate condizioni – vanta anche 111 presenze e 8 reti tra Serie A e B oltre a 2 gettoni con l’Under 21”.

foto sito crotone