Ufficiale: il Cosenza esonera Alvini

Massimiliano Alvini non è più il tecnico del Cosenza. Confermata la proiezione di ieri sera, compresa la promozione di Belmonte. A comunicarlo è stata la società stessa tramite una nota ufficiale sul proprio sito. Questo il comunicato: “La società Cosenza Calcio comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra il signor Massimiliano Alvini. Al tecnico, che ha collezionato 28 panchine in rossoblù tra Coppa e Campionato, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto”.

FOTO: sito Cosenza