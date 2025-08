Ufficiale: Il Como acquista Menke, il portiere del Brasile under 20

05/08/2025 | 14:40:01

Il Como si sta muovendo tanto sul mercato, e continua a farlo a partire dalla porta. Il club comasco, infatti, ha appena annunciato l’acquisto dell’estremo difensore del Brasile U20, Henrique Lopes Menke. Il giocatore arriva in prestito dall’Internazional di Porto Alegre. La nota ufficiale della società lariana:

“Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio del portiere brasiliano Henrique Lopes Menke, in prestito con opzione dall’SC Internacional di Porto Alegre. Portiere noto per il suo posizionamento, la sua calma e la sua affidabilità sotto pressione, Menke è considerato uno dei giovani portieri più promettenti del Sud America. Cresciuto nel vivaio dell’Internacional, giocando da titolare sia nella squadra Under 17 che in quella Under 20, con cui l’anno scorso ha collezionato 17 presenze. Menke è un punto fermo della Nazionale brasiliana Under 20 e ha fatto parte della formazione che ha vinto il Campionato Sudamericano di categoria, un risultato che sottolinea la sua esperienza anche a livello internazionale. Il suo arrivo esprime il continuo investimento del Club Bianco Blu nella crescita dei giovani talenti e nello sviluppo internazionale”.

Foto: X, Como