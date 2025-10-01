Ufficiale: il Como acquista il difensore Franzosi

01/10/2025 | 19:20:07

Il Como ha annunciato l’acquisto di Franzosi: “Como 1907 è lieta di annunciare l’acquisto del difensore italiano Edoardo Franzosi, classe 2009, dalla Pergolettese. Il giocatore si unirà alla squadra Under 17, proseguendo il suo percorso di crescita all’interno del settore giovanile biancoblu. Difensore centrale dotato di presenza, capacità tecnica e leadership, Franzosi si è distinto durante la sua esperienza alla Pergolettese. Il suo arrivo rafforza la fascia d’età e si inserisce nel più ampio progetto del club di investire in una nuova generazione di giocatori italiani, coniugando sviluppo tecnico e crescita personale”.

FOTO: X Como