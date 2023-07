Ufficiale: il classe 2004 Canato si trasferisce dal Monza all’Arzignano

L’Arzignano Valchiampo si rinforza in attacco: la società gialloceleste ha infatti annunciato l’arrivo di Filippo Canato. Il classe 2004 arriva dal Monza. Ecco il comunicato della società:

“Cresciuto come portiere conquistando la chiamata del Venezia, all’età di 15 anni decide di cambiare ruolo. Dai pali si sposta alla parte opposta del campo con il ruolo di attaccante. Messosi in luce nelle giovanili passa in Eccellenza con i colori dell’Union Pro, squadra di Mogliano Veneto, firmando 5 reti. Voluto dal Monza, si trasferisce in biancorosso dove vince i Play Off con la formazione Primavera.

Vestirà la maglia Gialloceleste numero 99.

Grazie Filippo! Benvenuto! ”

Foto: Sito ufficiale Arzignano