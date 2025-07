Ufficiale: il Cittadella rinnova il contratto di Salvi

10/07/2025 | 12:58:35

Il Cittadella ha annunciato il rinnovo di Salvi anche per la prossima stagione. “Cittadella e Salvi ancora assieme! Il difensore prosegue la sua avventura con la nostra maglia, in granata anche nella stagione 2025/26! In bocca al lupo Ale!”

Foto: Instagram Cittadella