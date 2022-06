Tutto confermato: il Cittadella piazza il colpo Embalo

Come anticipato il 1 Giugno, Carlos Embalo è un nuovo giocatore il Cittadella . È arrivata infatti in questi minuti la comunicazione tramite gli account ufficiali del club. L’attaccante classe 94 torna in Italia dopo le esperienze con Palermo, Carpi, Lecce, Brescia e Cosenza.

Il comunicato del club “L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Carlos Embalo. Attaccante nato a Bissau nel 1994, Embalo inizia la carriera in Portogallo con nelle giovanili del Chaves. In Italia arriva nell’estate del 2013 grazie al Palermo, vestirà in seguito le maglie di Carpi, Lecce, Brescia e Cosenza. Nelle ultime due stagioni ha giocato con la formazione dell’ Eupen nella massima divisione belga. A Carlos il benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato con i nostri colori”.

Foto: Twitter Cittadella