Ufficiale: il Cittadella e Venturato rinnovano

Il Cittadella e Roberto Venturato continueranno il campionato di Serie B anche il prossimo anno. Insieme al tecnico, rinnovano anche gli uomini dello staff, come annuncia il sito ufficiale:

“Roberto VENTURATO ed il suo staff proseguiranno assieme anche nel prossimo campionato di Serie B! Il mister granata inizierà a settembre la sua 6ª stagione sotto le mura (224 panchine totali). Al suo fianco Edoardo GORINI, allenatore in seconda e fidato braccio destro di Venturato dal suo arrivo a Cittadella, precedentemente anche 2 stagioni a fianco di Claudio Foscarini per il ‘Goro’. Andrea PIEROBON, dopo ben 13 stagioni in campo a difendere la porta, inizierà il suo 6° campionato da preparatore dei portieri. Uno in più per Roberto MUSSO, settima stagione in granata dopo le 11 da giocatore. Non ha eguali Andrea REDIGOLO, il ‘Prof’ a settembre sarà in prima fila a far sudare i ragazzi per la 21ª stagione!”

Foto: Sito Ufficiale