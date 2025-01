Ufficiale: il Cittadella cede Ravasio all’Arezzo

In casa Arezzo è in arrivo un nuovo rinforzo. Il club, infatti, ha acquistato a titolo definitivo Mario Ravasio. A comunicarlo, tramite una nota ufficiale sul proprio sito, è stato il Cittadella. Questo il comunicato pubblicato: “L’A.s. Cittadella comunica la cessione a titolo definitivo di Mario Ravasio alla S.S. Arezzo. A Mario un ringraziamento per quanto fatto con la nostra maglia e un in bocca al lupo per il prosieguo di carriera”.

FOTO: X Cittadella