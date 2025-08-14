Ufficiale: il Cittadella annuncia l’acquisto di Zanellati

14/08/2025 | 18:41:30

Il Cittadella annuncia il colpo Zanellati, c’è il comunicato ufficiale: “L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione, dall’ F.C. Casertana, delle prestazioni sportive di Alessandro Zanellati. Portiere classe 1999 nato a Moncalieri (TO), Zanellati ha vestito le maglie di Gubbio (19/20), Giana Erminio (20-22), Padova (22-24) e, nell’ultima stagione, della Casertana. Ad Alessandro il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato con i nostri colori”.

FOTO: Sito Cittadella