Ufficiale: il Cile esonera Gareca

11/06/2025 | 12:28:51

Il Cile ha annunciato l’esonero di Gareca dopo la sconfitta con la Bolivia, costata il terzo mondiale consecutivo alla Roja: “È una questione di rendimento, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Non siamo riusciti a stabilire un gioco solido, non abbiamo vinto quelle partite che storicamente erano alla nostra portata. Arrivano giovani giocatori, con grande proiezione, che sicuramente saranno fondamentali per il processo verso il Mondiale del 2030”.

FOTO: X Cile