Ufficiale: il Chelsea saluta Cucurella che firma fino al 2032 con il Real Madrid

15/06/2026 | 11:26:52

Cucurella saluta il Chelsea e si trasferisce al Real Madrid, in una stagione dove i Blancos hanno scelto anche lo spagnolo per ripartite. Ecco il saluto del club londinese: “Marc Cucurella ha completato il suo trasferimento a titolo definitivo al Real Madrid, squadra della Liga spagnola. Tutti al Chelsea FC desiderano ringraziare Marc per l’impegno profuso durante la sua permanenza nel club e per il ruolo che ha svolto nei nostri recenti successi.

Gli auguriamo ogni successo per la prossima fase della sua carriera”.

Foto: Instagram Cucurella