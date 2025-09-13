Ufficiale: il Chelsea cede David Fofana al Karagumruk

13/09/2025 | 16:50:21

“Il Karagumruk ha raggiunto un accordo con il Chelsea per il trasferimento di David Fofana, attaccante ivoriano di 22 anni, in prestito per una stagione con diritto di riscatto. Nella prima metà della scorsa stagione, il nostro giocatore ha giocato in prestito al Göztepe. La carriera di Fofana è iniziata nella stagione 2020-2021 al Molde, dove ha segnato 24 gol in 65 partite. Nella stagione 2022-2023 è stato trasferito al Chelsea, uno dei principali club della Premier League, e ha poi giocato in prestito anche con Union Berlin e Burnley. David Fofana ha esperienza in UEFA Champions League, Europa League e Conference League e ha indossato la maglia della Nazionale maggiore della Costa d’Avorio. Gli diamo il benvenuto nella nostra famiglia e gli auguriamo successo con la nostra maglia rossonera”.

Foto: X Karagumruk

