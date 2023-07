Ufficiale: il Chelsea acquista dall’Everton il 17nne Ishe Samuels-Smith

Il Chelsea ha formalizzato l’acquisto di un nuovo promettente talento. Ishe Samuels-Smith, giovane difensore inglese di 17 anni, è stato preso dall’Everton, secondo la testata francese Foot per circa 4,6 milioni di euro. Capace di giocare al centro e sulla fascia sinistra della difesa, ha giocato nella selezione U17 con l’Inghilterra ma non ha mai giocato professionalmente con i Toffees nonostante qualche apparizione in panchina. Questo l’annuncio del club londinese.: “Il Chelsea si è assicurato la firma del difensore Ishe Samuels-Smith dall’Everton Samuels-Smith, che quest’estate ha rappresentato l’Inghilterra agli Europei Under 17, si è affermato come titolare dell’Everton Under 21 la scorsa stagione, giocando sia come difensore centrale che come terzino sinistro. Il 17enne si è anche allenato con la squadra della prima squadra ed è stato tra i sostituti per lo scontro di Coppa EFL dell’Everton contro il Bournemouth lo scorso agosto. Successivamente è entrato in panchina in Premier League quando il Fulham ha visitato Goodison Park”.

Foto: Twitter Chelsea