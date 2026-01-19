Ufficiale: il Cesena riscatta Magni dal Milan

19/01/2026 | 19:27:59

Il Cesena annuncia il riscatto di Magni: “Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’AC Milan le prestazioni sportive del difensore Vittorio Magni. Il Club bianconero e il calciatore hanno sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2030. Arrivato in Romagna lo scorso agosto, il difensore classe 2006 ha collezionato fino ad oggi sette presenze con la maglia del Cavalluccio. Cresciuto nel settore giovanile dell’AC Milan, militando in tutte le formazioni del vivaio rossonero, Magni é anche un punto fermo delle nazionali giovanili Azzurre: ha, infatti, raccolto 28 presenze tra Italia Under 17 e Italia Under 20, oltre ad aver partecipato a due edizioni dei Campionati Europei. L’intera famiglia del Cesena FC augura a Vittorio le migliori fortune per il proseguimento della sua avventura in bianconero”.

foto sito cesena