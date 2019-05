Ufficiale: il Cesena e Angelini si separano, non sarà lui l’allenatore in serie C

Giuseppe Angelini non sarà l’allenatore della prima squadra del Cesena nella stagione 2019/20. La separazione è maturata al termine di un incontro avvenuto questa mattina tra la proprietà e il tecnico, nel quale le parti hanno deciso in maniera consensuale di non proseguire il rapporto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il Club bianconere intende esprimere una profonda gratitudine per il decisivo contributo dato alla vittoria del campionato di serie D, al tecnico Angelini.

Foto: Twitter ufficiale Cesena