Ufficiale: il Cesena acquista Diao dall’Atalanta

06/08/2025 | 15:45:09

Il Cesena ha annunciato di aver acquisito in prestito Siren Diao: “Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 dall’Atalanta BC le prestazioni sportive dell’attaccante Siren Diao. Nato in Spagna nel 2005, Diao cresce nel settore giovanile dell’Hellas Verona FC distinguendosi sia nel Campionato Under 18 che nel Campionato Primavera 1, competizioni nelle quali mette a segno in totale 30 reti in 55 presenze”.

FOTO: sito Cesena