Il Monaco, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, ha recentemente annunciato di aver ceduto Judilson Mamadu Tuncará Gomes, noto semplicemente come Pelé, al Reading. Il guineano con passaporto portoghese, classe 1991 e in passato al Milan, si trasferisce in Inghilterra con la formula del prestito.

Foto: Reading Twitter