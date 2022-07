È stato uno dei principali artefici della vittoria della Scottish Premiership del Celtic, Jota con 13 gol in 40 partite. Il giocatore in prestito dal Benfica è stato riscattato nella giornata odierna dagli hoops. Per il ventitreenne accordo fino al 2027.

✨✍️ #JotaAnnounced! #CelticFC is to announce the permanent signing of Jota from Benfica. Welcome home, Jota! — Celtic Football Club (@CelticFC) July 1, 2022

Foto: Twitter Celtic